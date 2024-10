Campo Calabro, ‘Primavera Campese’ vera sorpresa politica alle amministrative

Boom di preferenze per i candidati espressione dell’associazione: Giovanni Richichi, Rocco Messineo e Antonio Repaci. In un comunicato gli esponenti di Primavera dichiarano – Non era facile spuntarla, viste le candidature di ex-assessori ed ex-consiglieri sia dell’ultima maggioranza, sia delle passate amministrazioni e quindi di gente già navigata nel mondo politico-elettorale del paese ma noi seppur con rammarico per la mancata vittoria della lista Campo Popolare con Nino Scopelliti Sindaco, non arrivata per appena circa 270 voti, siamo orgogliosi della fiducia accordatoci dai nostri concittadini e ci pare doveroso ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto elettoralmente ma soprattutto moralmente in questa tornata elettorale che è stata per noi la nostra prima esperienza diretta da candidati in consiglio comunale.

Un’esperienza entusiasmante, a tratti faticosa ma ricca di emozioni – i due neo consiglieri dichiarano -Abbiamo fin da piccoli coltivato la passione per la politica e da sempre ci siamo impegnati nel sociale e nel mondo associazionistico, oggi, per noi, inizia questo nuovo cammino, questa nuova esperienza che ci vedrà coinvolti direttamente a ricoprire un ruolo in seno al consiglio comunale.

La nostra speranza è che con il contributo dell’intero consiglio comunale, dove ci auspichiamo si possa discutere, programmare e dialogare, si riesca, tutti insieme, a far crescere il nostro territorio. Questo incarico sarà per noi da stimolo per il percorso politico e amministrativo che ci accingiamo ad intraprendere nella consapevolezza che metteremo a disposizione del paese la nostra passione, il nostro impegno e le nostre competenze.

Cercheremo con il massimo impegno di continuare quello che ormai abbiamo intrapreso qualche anno fa insieme ad altri ragazzi, cercheremo di continuare ad impegnarci per dare il nostro contributo per risolvere le problematiche che il nostro comprensorio spesso si ritrova ad affrontare.

A questo noi daremo tutto noi stessi, tutta la nostra energia consapevoli di poter contare sul sostegno morale, affettivo ma soprattutto su rapporti istituzionali di esponenti della deputazione nazionale, regionale e sul sostegno di molti amministratori della vallata e di tutta la provincia di Reggio Calabria.

Ci tentiamo a ringraziare tutti i candidati di Campo Popolare con cui, in questo tempo, abbiamo costruito un rapporto di amicizia. Saremo i portavoce in consiglio di tutte le professionalità che si sono contraddistinte nella nostra lista in questa tornata elettorale.

Lavoreremo per continuare quel percorso che ci ha visti protagonisti in queste elezioni cercando di creare dei momenti di confronto e di dialogo, lo faremo da consiglieri comunali ma lo faremo con il supporto della squadra di Primavera Campese, una squadra formidabile e che ha dato che ha dato una forte dimostrazione di maturità politica e una forte dimostrazione di capacità di coinvolgimento e di partecipazione popolare- Associazione, quella di Primavera Campese che a breve, sarà rinnovata con nuove cariche direttive, viste le dovute dimissioni per incompatibilità delle cariche (Richichi Presidente, Messineo Vice-Presidente) lo faremo ascoltando umilmente e ponendoci sempre dalla parte di cittadini.

Al neo Sindaco Sandro Repaci ed a tutta la squadra auguriamo buon lavoro, nella speranza che Campo Calabro e i Campesi possano essere davvero i protagonisti dell’azione amministrativa della maggioranza