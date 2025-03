Campo di Ciccarello: l’invito del sindaco Falcomatà alle storiche società reggine

L'idea del primo cittadino è quella di dare lustro a tutte quelle squadre che hanno fatto sognare intere generazioni. Scopriamo come

Proseguono i lavori presso lo storico impianto di Ciccarello dove si sta per completare la posa del manto erboso di ultima generazione. Abbiamo intervistato il sindaco Giuseppe Falcomatà, presente sul posto, e nel corso della chiacchierata con il primo cittadino è lui stesso a lanciare l’idea riguardante l’abbellimento del muro di recinzione nella sua parte interna:

“L’idea è quella di scrivere su quel muro la storia sportiva della città, quindi ricordando tutte le squadre che hanno solcato il campo di Ciccarello. A tale proposito lanciamo un appello. SEGNALATECI tutti i nomi delle squadre e inviateci anche nomi, loghi e i simboli storici delle società che hanno giocato negli anni in questo impianto attraverso l’email: sindaco@reggiocal.it così trasformeremo questo muro in una vetrina della tradizione calcistica reggina, dando lustro a tutte quelle squadre che hanno fatto sognare intere generazioni di sportivi come me“.