Al via l’XI Campo Estivo Unitalsi sottosezione Locri

Manca ormai poco all’attesissimo Campo Estivo UNITALSI della sottosezione di Locri, che si terrà dal 22 al 29 luglio 2019 presso l’oratorio parrocchiale di Roccella Jonica.

Come ogni anno, anche quest’anno e sempre di più, gli amici “speciali” (più di 40) aspettano con gioia la loro settimana di vacanza. E non solo loro, ma anche tutti i volontari della sottosezione che sono pronti a donare tanti sorrisi, abbracci e carezze.

L’importante novità di questo XI campo estivo è che è stato organizzato dai giovani della Sottosezione di Locri e sarà coordinato interamente da loro, guidati dall’intraprendente referente giovani Fulvio Mazzuca.

Durante il campo si alterneranno:

– momenti religiosi in particolare il flambeaux che segnerà l’apertura del campo la sera del 22 e si svolgerà dall’oratorio parrocchiale verso il Santuario Maria S.S. delle Grazie; la processione Eucaristica il pomeriggio del 25, dalla Chiesa Matrice all’oratorio, al termine della quale vi sarà la Santa Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons. Francesco Oliva; la via Lucis il pomeriggio del 27; la S. Messa sulla spiaggia, a chiusura del campo, nel pomeriggio del 28. Questi momenti saranno guidati dall’assistente spirituale Don Giovanni Piscioneri.

– momenti ludici come il laboratorio di zumba programmato per il pomeriggio del 24 e del 26; i giri in autoscontro, offerto dal Luna Park Patruno, nel pomeriggio del 26; il fitwalking del sorriso, nel pomeriggio del 27; il desideratissimo giro in mare a bordo della motovedetta della Capitaneria di Porto, nel pomeriggio del 23; il giro sul trenino per le vie della città con sosta in piazza Borgo dove verrà offerta dal comitato festa Maria Ss Addolorata insieme al bar “del Borgo” un momento di festa con il Karaoke, la sera del 24;

Non mancheranno, come ogni anno, anche le mattinate al mare.

Quindi se vuoi respirare fede, amore, servizio, speranza e gioia passa dall’oratorio perché come dice Gesù in Atti 20,35: “Vi è più gioia nel dare che nel ricevere!”