Al Nautico il Campus estivo in barca a vela con Denis Finderle

Il Circolo Nautico Reggio – sezione vela Pasquale Chilà (eccellente velista reggino) rappresenta la storia della vela a Reggio Calabria, un luogo magico che guarda la Sicilia da una prospettiva mozzafiato in cui la nautica è protagonista.

La scuola di vela diretta dall’istruttore qualificato Denis Finderle, che guida i piccoli amanti del mare in un percorso di allenamenti divertenti ed educativi in riva al mare tutto l’anno, organizza per quest’estate il nuovo Campus Estivo dedicato ai ragazzi fino ai 15 anni che intendono vivere un’esperienza unica nelle acque dello Stretto.

Grazie alla preparazione e all’esperienza del coach croato Finderle, il Campus estivo del Circolo Nautico coinvolgerà per questa edizione centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia che avranno modo di apprendere direttamente dal migliore velista presente nel nostro territorio, tutte le tecniche e le nozioni di base della navigazione a vela.

L’imbarcazione che verrà utilizzata dai ragazzi durante il campo estivo sarà esclusivamente l’optimist generalmente preferito per l’introduzione nella pratica della vela. Il Circolo Nautico ha ottenuto, grazie a Denis Finderle, ottimi risultati con coppe vinte sia nella categoria ‘Optimist’ che in quella ‘Laser’ negli ultimi 6 mesi.

Il Campus estivo rappresenta un’esperienza che permette di sviluppare molte competenze divertendosi. Senso dell’autonomia, conoscenza del mare e del vento, in un ambiente sano e sicuro.

Un’esperienza aperta e rivolta a tutti i ragazzi in cui il divertimento rappresenta il filo conduttore del centro estivo. Divertimento che può tramutarsi in passione ed agonismo da poter vivere perchè no, tutto l’anno.

L’attuale squadra agonistica, allenata dal coach croato Finderle, che negli ultimi due anni ha svolto numerose regate internazionali in Italia e all’estero, proviene infatti interamente dall’esperienza del campus estivo.

INFO CAMPUS ESTIVO

Orari – Dalle 7:50 fino le 15:00 con possibilità di pranzare nel ristorante del circolo. Ambiente sicuro e salutare. Personale esperto e certificato.

Si parte martedì 12 giugno fino a venerdì 27 luglio. E’ possibile partecipare al campus con adesioni settimanali.

Info Denis 320.8667798 FB Circolo nautico Reggio – sezione vela Pasquale Chilà

denis.finderle85@gmail.com

#pubbliredazionale