Cane precipita in un burrone nel reggino: Vigili del Fuoco recuperano animale

Alle 18 di oggi 2 aprile, la squadra del distaccamento VVF di Bianco, supportata dal Gruppo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, è intervenuta nelle campagne di Bombile, frazione del Comune di Ardore (RC), per il recupero di un cane precipitato accidentalmente in un burrone di circa 100mt. Fortunatamente la caduta, attutita dalla folta vegetazione, si è arrestata a circa 30 mt di profondità ed ha impegnato per circa due ore gli operatori dei vigili del fuoco con le tecniche di discesa e risalita Speleo Alpine, che sono riusciti così a recuperare e mettere in salvo l’animale e consegnarlo alle cure del veterinario.