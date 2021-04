Capello Point apre in Corso Garibaldi a Reggio Calabria

Capello Point è pronto ad inaugurare il suo primo store in Calabria, esattamente a Reggio Calabria. Il nuovo negozio, che aprirà le sue porte giovedì 1 aprile 2021, si trova in una delle vie principali della città, in Corso Garibaldi 120, una via popolata da grandi marchi e da numerosi negozi, punto di riferimento per lo shopping cittadino e a pochi passi dal lungo mare.

Leader in Italia

Da più di 20 anni leader in Italia, Capello Point si dedica alla vendita di prodotti professionali per capelli ed estetica con cui poter ottenere a casa gli stessi risultati del parrucchiere o dell’estetista. Con un assortimento che conta più di 4.000 prodotti, Capello Point è in grado di soddisfare le esigenze di tutti i clienti e, ad oggi, conta più di 50 negozi in tutta Italia.

Nel nuovo store sarà possibile scegliere tra prodotti professionali delle migliori marche e di brand in esclusiva assoluta in Italia. Il cliente potrà scegliere i prodotti professionali che desidera per ogni sua esigenza:

-per la colorazione dei capelli, affidandosi a brand come Mystic Color o Vera Color

-per la cura dei capelli e lo styling, con K-Cheratina, è pura, Style e molti altri

-per la piega e le acconciature, scegliendo tra piastre, ferri e phon professionali del brand Salon Studio

-per la manicure e la cura delle unghie, con i best seller DVA e Nail Studio

-per la cura del corpo e per l’epilazione, scegliendo tra i prodotti Beauty Clinic e le cere professionali Wonder Wax

e molto altro…

Oltre all’acquisto dei prodotti professionali, i clienti potranno usufruire di servizi unici e dedicati in store:

-consulenza personalizzata delle consulenti di bellezza Capello Point, che offrono al cliente un rapporto unico e diretto, ascoltando le sue esigenze e proponendo prodotti mirati al raggiungimento di uno specifico risultato.

-Prova prodotto e dimostrazione dei prodotti elettrici, in particolare piastre, ferri e phon professionali, per aiutare il cliente nella scelta del prodotto più adatto ai suoi capelli e per mostrargli la semplicità di utilizzo al fine di ottenere una piega professionale o un’acconciatura perfetta anche a casa.

Appuntamento per giovedi 1 Aprile

Con il nuovo store di Reggio Calabria, Capello Point continua il suo piano di sviluppo su tutto il territorio italiano, e pone le basi per una sempre più ampia presenza in Calabria e in tutto il Sud Italia.

www.capellopoint.it