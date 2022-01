Capodanno 2022: il più caldo del secolo. A Reggio torna il freddo

I meteorologi lo avevano annunciato diversi giorni fa, l'1 gennaio 2022 è stato a tutti gli effetti il capodanno più caldo degli ultimi cento anni.

Non una novità per Reggio Calabria che, nelle giornata di ieri ha sfiorato i 20°, cosa ben strana per altre località italiane ed anche estere in cui è avvenuto lo stesso fenomeno primaverile.

Le cose, però, stanno per rimettersi a posto e l'inverno sta per tornare anche nella Città dello Stretto.

Capodanno 2022, il più caldo degli ultimi 100 anni

Secondo quanto riportato da AGI, un robusto campo di alta pressione, ben esteso e consolidato in tutta l'Italia ha portato una staticità atmosferica favorevole, oltre che all'accumulo degli inquinanti, anche alla formazione di molte nebbie o nubi basse localmente persistenti.

Ancora temperature eccezionalmente alte in montagna, con scarti anche ben oltre i 10 gradi rispetto alle medie stagionali, ma la prima perturbazione dell'anno rimetterà le cose a posto.

Il ritorno dell'inverno

All'inizio della nuova settimana l'alta pressione inizierà molto gradualmente a indebolirsi a iniziare dalle regioni settentrionali. Entro martedì al Nord assisteremo a un significativo aumento delle nuvole: lungo le creste alpine più settentrionali, in particolare tra il Piemonte e la Valle d'Aosta, saranno possibili anche alcune precipitazioni.

Dovrebbe trattarsi dell'avanguardia di una perturbazione (la prima di gennaio), non intensa, destinata a scivolare verso il Centrosud tra mercoledì 5 e l'Epifania. Questo passaggio sulla Penisola, dagli effetti ancora incerti in termini di precipitazioni, dovrebbe essere accompagnato da una maggior ventilazione e da un afflusso di aria più fredda, con un calo delle temperature verso valori più consoni al periodo.

Il meteo per Reggio Calabria

A Reggio Calabria oggi, 2 gennaio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3647m.

I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: vento.

Anche le prossime giornate dovrebbero essere caratterizzate dal sole anche se, a partire da giovedì inizieranno anche al Sud a comparire le nuove nuove e ad abbassarsi le temperature. Per il weekend o l'inizio della prossima settimana previste precipitazioni.