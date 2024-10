Capuano: ‘Sconfiggeremo questo virus. Se l’Avellino andrà in B farò come Klopp’

Doveva essere il prossimo avversario degli amaranto domenica pomeriggio ed invece con tutte le manifestazioni sportive bloccate, Reggina-Avellino si giocherà più avanti, in questo momento è impossibile dire quando. Eziolino Capuano è un tecnico che ha sempre diviso, adorato dalle tifoserie delle squadre che allena, spesso in discussione con quelle avversarie. Su tuttoavellino.it è stato riportato un suo video dedicato ai tifosi biancoverdi:

“In questo momento il calcio passa in secondo piano, anche se il mio lavoro lo amo e avrei voluto stare in campo ad allenare la mia squadra. Ma con la salute non si scherza, ci sarà tempo per tornare a giocare e a continuare a ottenere risultati importanti. Dobbiamo riuscire a sconfiggere questo virus. C’è tanta paura. Il mio pensiero va ai “malati” dell’Avellino, a chi è lontano da casa e dalle proprie famiglie, a chi lavora in fabbrica, a chi convive con tante problematiche.

Il tempo ha fermato un momento bellissimo della storia recente dell’Avellino dopo tante difficoltà. In tanti anni di calcio poche volte mi è capitato di vivere tante cose negative, ma voi avete dimostrato di essere un popolo coerente, forte, siete stati lontano dalla squadra senza mai abbandonarla nel cuore, dandoci una grande adrenalina. E i ragazzi non finiranno mai di ringraziarvi. Vi esorto a stare tranquilli, soprattutto a chi è lontano da Avellino. Spero che stermineremo il virus e alla ripresa, e se Dio ci fa raggiungere l’obiettivo della Serie B, io farò come Klopp quando allenava il Mainz, salterò le recinzioni e verrò in Curva insieme a voi“.