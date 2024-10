Car sharing: auto condivise nella città metropolitana di Reggio Calabria

di Anna Biasi – C’Entro car sharing è un servizio ma soprattutto un nuovo modo pratico, comodo, conveniente e sostenibile di intendere la mobilità urbana ed extraurbana, che rientra nel progetto integrato di sviluppo locale “Meglio muoversi” che comprende anche il servizio a domanda Chiamabus.

Il servizio, la cui attivazione effettiva è prevista per giorno 13 novembre, verrà espletato con 21 autovetture, di cui 18 clio a gasolio e 3 Zoe elettriche che saranno collegate con i principali centri di interesse, come la stazione centrale, l’aeroporto, il porto, gli ospedali Riuniti, la cittadella Universitaria, il CE.DI.R. e il palazzo di giustizia. Alla conferenza di presentazione a Palazzo Alvaro, moderata da Federica Morabito erano presenti oltre al Sindaco Giuseppe Falcomatà, Riccardo Mauro Vicesindaco della città metropolitana, l’Ingegnere Domenica Catalfamo dirigente del settore viabilità e trasporti e Fabio Scionti consigliere delegato alla mobilità e trasporto pubblico.

“Parte il car sharing nella città di Reggio Calabria, – sono queste le parole del sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà – uno strumento che consente a chi si muove per motivi di studio o di lavoro, o per i turisti che vengono nella nostra città di utilizzare strumenti di mobilità alternativa. “Oggi – continua Falcomatà – offriamo un nuovo modo di muoversi in città, consentiamo cioè a tutte quelle persone che anche per interesse personale si trovano a Reggio Calabria, di poter scegliere come muoversi. Era un progetto che non c’era e che ci mette al pari di altre città italiane e altre capitali Europee, nelle quali questo servizio funziona da tempo, ma naturalmente dobbiamo avere l’ambizione di incrementarlo, di abbracciare anche, e questo succederà nelle prossime settimane, il servizio di bike sharing, che renda la nostra città metropolitana metropolitana a tutti gli effetti, e consenta finalmente di rispondere a quella domanda che molto spesso i cittadini dei 97 comuni di Reggio Calabria si pongono, cioè quella di come fare a sentirsi cittadini di Reggio Calabria città metropolitana a tutti gli effetti, e la risposta sta nella mobilità e nell’offrire strumenti di mobilità alternativa e quello di oggi è un primo grande passo”.

Basterà registrarsi e prenotarsi tramite call center o sitoweb (anche da tablet o smartphone), indicando oltre a dati anagrafici e numero di patente, l’area di ritiro dell’autovettura, l’orario di inizio del noleggio, l’area di consegna e l’orario di fine noleggio, e ultimando la procedura, si riceverà un codice di prenotazione. Sarà attivo un numero verde 800 000 036 per avere maggiori informazioni e prenotazioni, mentre le tariffe, le agevolazioni e metodi di pagamento accettati sono riportati integralmente sulla pagina www.cittametropolitana.rc.it