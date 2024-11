Cardeto, riapertura del poliambulatorio e nuove risorse. Arfuso: ‘Ringraziamo l’ASP per il supporto’

“Sono veramente contenta dei traguardi che abbiamo raggiunto e di quelli che riusciremo a realizzare nei prossimi anni, mettendo sempre al primo posto le esigenze della nostra Comunità”, ha dichiarato il sindaco di Cardeto Daniela Arfuso. “Per un piccolo comune, un’area interna periferica della Calabria come il nostro, i servizi sanitari sul territorio hanno un valore inestimabile”.

Fin dall’inizio, l’Amministrazione ha lavorato per il potenziamento dei servizi socio-sanitari sul territorio, ottenendo grandi risultati. Tra questi, il lavoro svolto dagli Assistenti sociali comunali, in collaborazione con l’Ambito 4, che ha consentito la presa in carico di famiglie in difficoltà e i servizi di Assistenza domiciliare integrata per anziani e persone con disabilità.

Riapertura del poliambulatorio e nuove risorse

Negli ultimi mesi, la comunità di Cardeto ha affrontato un periodo difficile con la chiusura temporanea del poliambulatorio e la mancanza di un medico di base. Tuttavia, oggi la situazione è completamente cambiata:

“Dobbiamo avere l’onestà di ringraziare l’ASP per le azioni concrete messe in atto a beneficio della nostra comunità”, ha dichiarato la sindaca. “Tra pochi giorni, Cardeto sarà una piccola realtà felice, grazie alla riapertura del poliambulatorio che vedrà dal 25 novembre il rientro di tre specialisti”.

La sindaca ha voluto ringraziare la dr.ssa Lucia Di Furia e la dr.ssa Sabrina Albanese per aver rispettato gli impegni presi con la comunità. La nuova organizzazione sanitaria prevede:

Poliambulatorio attivo con tre specialisti

attivo con tre specialisti Centro prelievi e centro vaccinale

e Due medici di medicina generale che garantiscono presenza alternata per tutta la settimana

che garantiscono presenza alternata per tutta la settimana Guardia medica attiva

Centrale operativa territoriale già operativa da due mesi

già operativa da due mesi Una farmacia efficientissima e un servizio sociale attivo per ogni esigenza

Un ringraziamento all’ASP e al personale sanitario

“Ringrazio l’ASP nella persona del direttore Generale, dr.ssa Di Furia, la dr.ssa Albanese e tutto il personale sanitario operante sul territorio. Insieme continueremo a lavorare per una sanità territoriale di prossimità sempre più efficiente e adeguata alle esigenze della nostra comunità”.

L’Amministrazione comunale di Cardeto si dimostra così determinata nel migliorare la qualità dei servizi sanitari per i propri cittadini, mettendo al centro il benessere della comunità e la collaborazione con le istituzioni sanitarie.