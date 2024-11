Una nuova dirigente per la Farmacia Pellicanò Reggio BIC

La Farmacia Pellicanò Reggio BIC è lieta di annunciare l’ingresso in dirigenza di Carla De Carlo. Personalità di spicco riconosciuta nello sport reggino, Carla De Carlo è attualmente anche la presidentessa della Scuola Basket Viola, con cui ha contribuito allo sviluppo della pallacanestro giovanile nella nostra città.

Un’importante figura nello sport reggino

Con una lunga esperienza gestionale e una forte passione per il basket, Carla De Carlo porterà un’importante ventata di energia e competenza anche nella Farmacia Pellicanò Reggio BIC, consolidando i rapporti con il territorio e sviluppando progetti innovativi per sostenere e promuovere il movimento sportivo inclusivo. La sua nomina rappresenta un passo fondamentale per la società, impegnata da sempre nella promozione dello sport e dell’inclusività attraverso il basket in carrozzina.

Dichiarazione di Carla De Carlo

“È un onore poter contribuire alla crescita di questa squadra e lavorare a fianco di atleti straordinari e motivati”, ha dichiarato Carla De Carlo. “La Farmacia Pellicanò Reggio BIC è un simbolo di inclusione e determinazione, valori che mi stanno particolarmente a cuore e che sono alla base del mio impegno quotidiano nello sport“.

Nuovi traguardi per la Farmacia Pellicanò Reggio BIC

Con l’arrivo di Carla De Carlo, la Farmacia Pellicanò Reggio BIC guarda con entusiasmo al futuro e si prepara a raggiungere nuovi traguardi, rafforzando il proprio impegno per lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale.