Carlo e Antonio, amici per la vita dopo l’aggressione del pitbull

Un atto di eroismo che ha salvato una vita e dato origine a un’amicizia indissolubile. È la storia di Carlo Manule e Antonio Francone, protagonisti di un drammatico evento avvenuto lo scorso 31 dicembre nelle campagne di Palmi, quando un pitbull ha aggredito violentemente Francone.

Manule, taurianovese, non ha esitato a intervenire, strappandolo dalle fauci del cane e mettendo a rischio la propria incolumità pur di salvarlo. Per questo gesto di coraggio, l’amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a entrambi, sottolineando il valore dell’altruismo e della solidarietà.

La cerimonia in Municipio: un esempio per la comunità

Il sindaco Roy Biasi e l’assessore alla Sicurezza Massimo Grimaldi hanno organizzato un incontro ufficiale in Municipio, alla presenza della giunta comunale, per riconoscere pubblicamente il valore di questo atto eroico.

Carlo Manule ha ricevuto una targa di riconoscimento per il coraggio e l’altruismo dimostrati .

ha ricevuto una per il . Antonio Francone, che porta ancora i segni delle ferite, ha ricevuto una ceramica artistica con il simbolo dei 130 anni dai miracoli attribuiti alla Madonna delle Grazie, patrona di Taurianova.

Il primo cittadino ha voluto lanciare un doppio messaggio alla comunità: “Sappiamo quanto l’amore per gli animali debba essere accompagnato alla cura e alla messa in sicurezza del contesto in cui vivono. Il nostro omaggio simbolico ha una duplice valenza pedagogica: invitare i giovani a non voltarsi dall’altra parte di fronte a chi è in difficoltà e spronare i proprietari di animali a garantire una convivenza sicura per tutti.”

Un’amicizia nata dal coraggio

L’incontro è stato un’occasione per celebrare non solo il coraggio di Manule, ma anche la profonda amicizia nata tra i due uomini dopo quel tragico evento.

“Sono nato per mano di un taurianovese, il dottor Romeo, che era un’eccellenza della scienza medica del tempo – ha detto Francone – oggi, dopo tanti anni, posso dire di essere rinato grazie a un altro taurianovese, Carlo Manule.”

Manule, a sua volta, ha voluto ringraziare le forze dell’ordine per il loro intervento e ha sottolineato quanto sia importante agire con lucidità anche nei momenti di panico: