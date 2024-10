Concerto di Carmen Consoli a Reggio Calabria: il regolamento per i commercianti

Sabato 21 settembre alle 21,30 il concerto di Carmen Consoli presso piazza Indipendenza concluderà gli eventi comunali programmati per l’estate reggina 2019, in collaborazione con la città metropolitana di Reggio Calabria.

Con ordinanza sindacale n.66 del 20 settembre 2019 consultabile sul sito www.reggiocal.it è stato disposto:

“A tutti gli operatori commerciali, compresi quelli ambulanti, insistenti nell’area di Piazza Indipendenza, nonché, quelli ricadenti nel raggio di 1000 mt. dall’area adibita allo spettacolo, il divieto assoluto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro e lattine, almeno 3 ore prima dell’inizio del concerto musicale di Carmen Consoli e per tutta la durata dello spettacolo programmato per giorno 21 settembre 2019, ore 21.30, in Piazza Indipendenza”.