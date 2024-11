Carnazza e la Vis ancora insieme.

Giuseppe Carnazza indosserà la canotta della Vis anche nella prossima stagione. La talentuosa guardia messinese, classe 1987, è stata al centro di tante trattative di mercato, ma ha deciso di legarsi ancora un anno al sodalizio reggino, resistendo così alla tentazione di tornare a casa. Amatori Messina, Cocuzza San Filippo del Mela e Il Minibasket Milazzo erano solo alcune delle squadre in pole position per accaparrarsi le prestazioni del “three pointer” peloritano, ma alla fine “mister 39” ha accettato il rinnovo offertogli dal dg Di Bernardo, sposando per il secondo anno consecutivo la causa bianco/amaranto.Carnazza è il pupillo di coach D’Arrigo, che l’ha fortemente voluto alla Vis non solo per le eccellenti qualità di tiratore, ma anche e soprattutto per la sua duttilità in chiave difensiva. Lo scorso anno è stato afflitto da tanti acciacchi fisici che, specie nella prima parte della stagione, ne hanno condizionato il rendimento. Adesso gli infortuni sono un lontano ricordo e a suon di canestri e recuperi difensivi Carnazza è pronto a dare il suo prezioso contributo al quintetto reggino e a consacrarsi come una delle migliori guardie della categoria.“Sono contento di restare – ha detto Carnazza dopo l’ufficializzazione della sua conferma in bianco/amaranto. Con coach D’Arrigo c’è un feeling particolare e spero tanto di ripagare la sua fiducia. Alla Vis posso ancora crescere come giocatore e dare un contributo importante alla squadra. La società sta allestendo un roster molto competitivo, fatto di giovani e elementi di esperienza che conoscono la categoria. Sono certo che daremo filo da torcere a quelle compagini che si stanno attrezzando per fare il grande salto in Dnb”.