‘Bentornato Carnevale’ a Bocale e Pellaro, le quattro giornate della Pro Loco Reggio Sud – FOTO

Di seguito il comunicato stampa a firma di Concetta Romeo, Presidente Pro Loco Reggio Sud APS, sull’iniziativa organizzata in occasione del Carnevale.

La Pro Loco Reggio Sud da 12 anni continua a promuovere le vecchie tradizioni del Carnevale, quest’anno con l’organizzazione di 4 giornate a partire dal giovedì grasso che segna l’inizio del periodo carnevalesco per terminare con il martedì.

Si è partiti dunque con presentazione della Manifestazione “Bentornato Carnevale 2014” presso l’aula magna dell’ I.C. Cassiodoro-Don Bosco, alla quale hanno partecipato i ragazzi, componenti di associazioni e cittadinanza. Durante l’evento, la presidente Concetta Romeo ha descritto la storia del Carnevale, dalla nascita dei carri allegorici a Bocale negli anni ‘80 dai 4 quartieri: (Rione Campoli, Gebbia, Fossa della Manna, San Cosimo) fino ad arrivare agli anni ‘90 dove ai 4 carri si aggiunse il quinto di Pellaro.

Quest’ultimo realizzato dalla Cooperativa Tommaso Campanella e da lì a seguire la manifestazione prese il nome di Carnevale Pellarese, con la realizzazione anche di una maschera “Zi Berganella” e la tradizionale coppa che di anno in anno veniva passata al vincitore del carro più bello. Negli anni i carristi si sono sempre più perfezionati con grandi strutture e movenze.

La cittadina di Pellaro, era strapiena in quei bei periodi, la gente arrivava anche dalla provincia per vedere i favolosi carri allegorici accompagnati dalle splendide coreografie delle scuole di danza del territorio. Quest’anno la nostra associazione, che non ha mai goduto di contributi economici dall’ente comunale in 9 anni, finalmente ha avuto una promessa ed una proposta dalla “Assessore alla Città Produttiva” che è stata ospite dell’evento a scuola, che per il prossimo 2025 verranno messe a bilancio delle somme a disposizione per il nostro carnevale, dandoci così la possibilità di realizzare almeno un carro che vedrà anche la partecipazione dei ragazzi delle scuole di Pellaro.

È stata allestita anche una mostra con le foto delle varie sfilate di carri allegorici degli anni passati, a dimostrazione della tutela che le Pro Loco hanno nei confronti del patrimonio culturale immateriale che va salvaguardato e promosso. La mostra rimarrà a disposizione della cittadinanza presso la scuola media Don Bosco a Pellaro fino alla prossima settimana.

Gli eventi sono poi proseguiti nel territorio di Pellaro ma anche a Bocale. Sabato mattina è stata la volta della sfilata di mascherine che ha animato la cittadina sfilando lungo le vie di Pellaro con in testa al corteo i Giganti di Taurianova, due giganti Mata e Grifone che mascherati hanno regalato tanta gioia ai bambini con i loro spettacoli coinvolgenti. Hanno preso parte al corteo i bambini dell’infanzia delle scuole paritarie del territorio e delle scuole elementari, che nonostante il brutto tempo, accompagnati dalle insegnanti e dai genitori si sono ritrovati a far festa con musiche e balli presso il cortile delle suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore a Pellaro.

Sabato pomeriggio si è proseguito con la festa in maschera per adulti e bambini che si è svolta presso la sala parrocchiale Mons. Barberi a Bocale. Anche in quell’occasione il divertimento è stato tanto: balli, canti, giochi e momenti di convivialità con degustazione di prodotti tipici carnevaleschi. Domenica pomeriggio, con tanto coraggio e senza paura del maltempo i temerari bambini delle scuole di danza del territorio hanno sfilato lungo le vie di Pellaro regalando sorrisi, gioia di vivere e divertirsi a passo di danza con musiche carnevalesche, terminando a piazza stazione con le esibizioni e premiazioni dei partecipanti all’evento.

A sfilare assieme al corteo sono stati gli artisti di strada che con una splendida trampoliere con ali piumate, hanno arricchito l’evento che è terminato con lo spettacolo del Mangiafuco , in piazza stazione di Pellaro.

Ultima giornata si è svolta martedì presso il Salone Teatro delle Suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore, con l’esilarante e divertente musical “Tre padri per una figlia” a cura dell’Associazione Amici del Musical di Pellaro.

Vedere anziani in maschera, sorridenti ma anche emozionati di esibirsi in pubblico, accompagnati da tre giovani ragazzi, è stato un vero spettacolo, un esempio di come l’anziano continua ad essere parte attiva della comunità. Un patto generazionale che aiuta gli anziani a rimanere giovani….. ed ai giovani ad apprendere da loro la voglia di vivere, di mettersi in gioco e divertirsi a qualunque età.

Dopo la premiazione con le targhe per la partecipazione, termina la presidente, con il ricordare la mission, che muove fin dall’origine della nascita della Pro Loco, 13 anni fa l’impegno di riunire e coinvolgere tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico, culturale e sociale del nostro territorio da Bocale a San Gregorio di Pellaro.

Tutelare e valorizzare, con opportune iniziative che ne permettano la fruizione all’intera collettività, realizzare come per il Carnevale manifestazioni di spettacolo e di recupero, valorizzazione delle culture locali che possano esercitare un effettivo richiamo turistico, promuovendo momenti di aggregazione e socializzazione per tutte le fasce d’età.

Concludiamo con la soddisfazione della riuscita degli eventi e ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato, sinergie che hanno fatto si che il nostro “Bentornato Carnevale” sia stato una vera festa nel nostro paese per adulti e bambini.

Grazie a tutti, uniti si possono fare tante cose belle e lo abbiamo dimostrato. Grazie in primis ai commercianti di Pellaro e Bocale che hanno contribuito economicamente affinchè queste 4 giornate, si potessero realizzare.

Grazie alle scuole di danza del territorio ( Salsabor di Tna Cara, Danzantes di Silvia Ferro, Bailando di Aurelio Calabrò, JazzBalletSchool di Filippo De Salvo ed Augusta Ricciardi) per l’impegno e la disponibilità immutata in tutti questi anni; i ragazzi, le insegnanti e la dirigente dell’I.C: Cassiodoro Don Bosco; le scuole paritarie d’infanzia: scuola materna Cipriani Daniela di Maria Nocera, scuola dell’infanzia Punto d’incontro di Valentina Bova, la scuola paritaria E. Montalbetti gestita dalla Congregazione delle Suore Salesiane del Sacro Cuore di Pellaro, coordinatrice suor Veronica e la madre superiora Caterina Quattrone; l’Associazione Amici dell’Anziano; l’Azione Cattolica di Bocale; l’Associazione Socio Culturale Amici del Musical; il servizio ambulanza di Giuseppe Romeo, il servizio antincendio di Francesco Riggio, lo SportingClub di Domenico Squillaci, l’Associazione Annunciamo la Gioia Padre Catanoso di Pasquale Imbalzano, l’associazione GiocoleReggio e l’associazione i Giganti di Taurianova. Si ringraziano altresì tutti coloro che ci hanno fatto svolgere gli eventi in sicurezza: le guardie ecozoofile Anpana Gepa, il servizio Safety Security di Protezione Civile le Aquile, tutte le forze dell’ordine, Carabinieri, Polizia e Vigili Urbani e gli instancabili soci della Pro Loco, che mi hanno affiancato in questa bella manifestazione.

Questo l’esempio di quanto è bello lavorare con le giuste sinergie per il bene del territorio. Grazie a tutti coloro che a vario titolo ci hanno aiutato e ci vedremo il prossimo anno.