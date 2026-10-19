“Non è più accettabile che siano sempre i lavoratori e le loro famiglie a pagare il prezzo più alto dell’aumento dei costi" così Laurendi

Il continuo aumento del costo della vita e il peso dei prezzi dei carburanti stanno mettendo a dura prova il potere d’acquisto dei lavoratori e delle loro famiglie. Una situazione che colpisce in modo particolare la Calabria, dove le difficoltà economiche e la necessità di utilizzare l’automobile per raggiungere il posto di lavoro rendono ancora più pesante il costo degli spostamenti quotidiani.

A intervenire sul tema è Antonio Laurendi, della Uilm Calabria, che richiama l’attenzione sulla necessità di risposte concrete per contrastare una situazione che rischia di aggravare ulteriormente le disuguaglianze sociali.

“Non è più accettabile che siano sempre i lavoratori e le loro famiglie a pagare il prezzo più alto dell’aumento dei costi. Fare il pieno, fare la spesa, pagare le bollette e sostenere le spese quotidiane è diventato sempre più difficile. Gli stipendi, in molti casi, non riescono a tenere il passo con il costo della vita e il risultato è una progressiva perdita del potere d’acquisto”.

Caro carburanti, le difficoltà dei lavoratori in Calabria

Il caro carburanti non rappresenta soltanto un problema per chi si mette alla guida, ma incide sull’intero sistema economico. L’aumento dei costi di trasporto si riflette, infatti, sulla distribuzione delle merci e può contribuire a far crescere i prezzi dei beni di prima necessità. Per chi lavora nell’industria e nella metalmeccanica, soprattutto quando il luogo di lavoro è distante da casa e non esistono collegamenti pubblici adeguati, il costo del carburante diventa una vera e propria spesa obbligata.

“In Calabria – prosegue Laurendi – il problema è ancora più evidente. In molti territori il trasporto pubblico non offre alternative sufficienti e l’automobile è indispensabile per raggiungere fabbriche, aziende e luoghi di lavoro. Non possiamo chiedere ai lavoratori di continuare a sostenere costi sempre più elevati senza mettere in campo misure capaci di tutelare concretamente i loro redditi”.

Uilm Calabria: “Servono interventi concreti per tutelare salari e famiglie”

Per Antonio Laurendi è necessario che le istituzioni intervengano con misure mirate per contenere il costo dei carburanti, contrastare eventuali fenomeni speculativi e sostenere il potere d’acquisto delle famiglie. Allo stesso tempo, occorre rafforzare le politiche salariali, favorire il rinnovo dei contratti collettivi, dei contratti di secondo livello e promuovere investimenti nei trasporti pubblici, affinché spostarsi per lavorare non diventi un ulteriore fattore di impoverimento.

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