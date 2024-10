Carola Rackete come Mimmo Lucano. L’ex sindaco di Riace: “Accusata di reati d’umanità”

“É una storia simile a quella di Carola. Per me è stata una missione quotidiana quella di stare vicino a queste persone”.

L’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, torna a far parlare di sè attraverso una vicenda che, ancora una volta, ha diviso gli italiani. Solamente qualche giorno fa, il Mediterraneo è stato il palcoscenico di (un altro) clamoroso sbarco di migranti. Nell’occhio del ciclone, questa volta, non sono i rifugiati ma Carola Rackete.

I pareri sulla vicenda sono, senz’ombra di dubbio, discordanti. Mimmo Lucano, invece, manifesta a La 7 il suo pieno appoggio al comandante della Sea Watch.

“Mi sento umanamente vicino alla comandante della Sea Watch. Come lei, io ho cercato di far prevalere la sensibilità umana e per me è diventata una mission quotidiana stare vicino alle persone che sono arrivate. Abbiamo costruito una piccola comunità globale. ”