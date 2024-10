Carrier air conditioning sceglie REDEL

Nota a livello nazionale, la ditta di Reggio Calabria specializzata in impianti elettrici è stata scelta come nuovo Centro Carrier Air Conditioning

Carrier Air Conditioning, operativa sul territorio italiano, è un’azienda che si occupa di climatizzatori dedicati agli ambienti domestici e commerciali: abitazioni private, uffici, negozi e attività.

Carrier propone condizionatori dal design lineare e compatto, che garantiscono prestazioni molto elevate.

PERCHÈ SCEGLIERE CARRIER

RISPARMIO ENERGETICO

Il design ottimizzato del compressore DC Twin-Rotary rispetto al rotativo tradizionale permette di ridurre il livello di vibrazioni del 75%. La tecnologia del compressore supporta un refrigerante ad alta pressione che riduce il consumo di energia anche a basse velocità.

FLESSIBILITÀ E COMFORT

Le unità Carrier grazie al design lineare e compatto possono essere facilmente installate in qualsiasi casa (Home solution), ufficio ed esercizio commerciale (Light commercial solution), indipendentemente dalle esigenze dello spazio garantendo un clima confortevole e valorizzando ogni ambiente.

TECNOLOGIA

Con Carrier Air Conditioning accedi al controllo remoto del climatizzatore tramite un’App scaricabile su smartphone e tablet. Come funziona? Con una semplice connessione Wi-Fi domestica è possibile accendere, spegnere, impostare il funzionamento in raffrescamento o riscaldamento, regolare la temperatura ambiente e il flusso d’aria del climatizzatore. Un servizio moderno per un utente dinamico e consapevole, che vuole poter gestire in ogni momento un imprevisto cambio di programma senza rinunciare al comfort, ma anche attento ad un uso responsabile dell’energia, ai consumi e al costo della bolletta.

CARRIER & REDEL

REDEL è un’azienda avanguardista, da sempre a caccia di nuove possibilità per operare nel settore della sostenibilità, per questo motivo è stata scelta come Centro Carrier Air Conditioning.

“Questa è un tappa fondamentale sia per REDEL che per i nostri utenti – ha dichiarato il Responsabile Tecnico del settore Energie Rinnovabili R.ed.el., Ing. Maria Martino – Siamo orgogliosi di essere tra i primi a commercializzare ed a offrire una gamma completa di prodotti Carrier”.

L’impresa reggina entra nel mercato dei condizionatori a pompa di calore. Una novità per il nostro territorio che include una vasta gamma di climatizzatori dedicati agli ambienti domestici e commerciali. Prodotti dalla tecnologia avanzata e ad alta efficienza.

“REDEL ha raggiunto molti primati negli anni nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica; il mondo della climatizzazione è una nuova sfida e non farà eccezione grazie a Carrier”.

Grazie alla collaborazione con Carrier, Redel si prende cura del comfort delle persone e dei clienti rispettando l’ambiente.

“Crediamo che, gli impianti ad alta efficienza energetica saranno in futuro e i prodotti offerti da Carrier ci permetteranno di raggiugere importanti obbiettivi. La proposta progettuale ed organizzativa consentirà di implementare un servizio in grado di essere all’altezza delle crescenti esigenze della clientela. I prodotti Carrier, grazie alle performance raggiunte, possono beneficiare degli Incentivi Statali che anche quest’anno sono stati prorogati nell’intero territorio nazionale”.

Con l’acquisto di prodotti Carrier è infatti possibile usufruire dell’Ecobonus, oltre che offrire comfort, efficienza energetica, sostenibilità le parole chiave di questo grande lavoro.

In seguito a questo traguardo, Redel ha deciso di allargare la sua sede di Campo Calabro per avere una sala in cui effettuare convention e riunioni tecniche per tenere sempre aggiornati dipendenti ed esperti del settore. La scelta di investire in energie rinnovabili e impianti tecnologici ha fatto di Redel una delle attività più solide del nostro territorio.