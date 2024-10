Casertana, il probabile XI anti-Reggina: solo un ex in campo dal 1′?

Un cammino da playoff. La Casertana di Cristiano Scazzola, dopo il mercato di gennaio, ha voltato pagina, lasciandosi alle spalle il difficoltoso girone d’andata, abbandonando ben presto le zone calde della classifica. Merito, ovviamente, della cospicua campagna acquisti invernale portata a termine dal patron dei falchetti, Giuseppe D’Agostino. I campani, dunque, arrivano a Reggio Calabria consapevoli che una vittoria li metterebbe davvero in condizione di blindare il decimo posto ed una inaspettata post-season.

LE ULTIME – Pochissimo, però, il tempo a disposizione del tecnico rosso-blù per preparare la gara: il posticipo con il Racing Fondi – terminato 1-0 – imposto dalla Lega ai casertani, infatti, ha concesso due soli giorni utili per ricaricare le batterie, lasciando davvero poco spazio all’allenamento sul campo. Possibile, dunque, che Scazzola ed il suo staff decidano di varare qualche modifica all’undici di partenza vittorioso lunedì sera.

PROBABILE FORMAZIONE – Nessuno stravolgimento, comunque, sarà operato sul copione tattico, con i falchetti che si schiereranno col canonico 3-5-2. Davanti a Forte, la difesa dovrebbe esser composta dall’ex Cosenza Pinna, con capitan Rainone al centro e Polak. A centrocampo probabile turno di riposo per l’esterno D’Anna, con Meola pronto a sostituirlo. In mediana, poi, spazio all‘ex amaranto De Rose, affiancato da Carriero ed il rientrante Rajcic. Tandem offensivo autentico rebus, con Alfageme e Padovan in vantaggio su De Vena e Turchetta. Panchina per Tripicchio, altro giocatore recentemente passato da Reggio Calabria.

CASERTANA (3-5-2): Forte; Pinna, Rainone, Polak; Melos, Carriero (Romano), De Rose, Rajcic, Finizio; Alfageme, Padovan (De Vena). ALLENATORE: Scazzola.