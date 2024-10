La concessionaria Olivetti Oliloddo presenta Cashlogy POS 1500

La storica concessionaria Olivetti Angelo Loddo Sas, sita in Via San Francesco da Paola, 59/A promuove per mercoledì 29 novembre alle 15:00, un incontro di presentazione di un nuovo straordinario prodotto!

La serie Cashlogy POS 1500 rappresenta la gamma più evoluta della famiglia Cashlogy. Questo prodotto, progettato, sviluppato e fabbricato interamente da Azkoyen, spicca per la sua affidabilità, velocità e semplicità di utilizzo e manutenzione.

Prodotto, progettato, sviluppato e fabbricato interamente da Azkoyen. Perfetto per ristoranti, bar, pasticcerie, forni, macellerie, pescherie, farmacie, negozi di abbigliamento e di giocattoli, stazioni di servizio, ecc…

Perché Cashlogy?

Il denaro contante si conferma la modalità di pagamento più diffusa nel mondo. Tuttavia, la sua gestione è poco sicura. Cashlogy è la nuova tecnologia per la gestione automatizzata dei pagamenti in denaro contante applicata al mondo retail. Migliora la sicurezza del punto vendita e il servizio alla clientela, consentendo di incrementare le vendite e ridurre, al contempo, le perdite e i costi di gestione.

E’ gradita la conferma telefonica allo 0965/28322 o via e-mail olivettiloddo@tiscali.it o info@oliloddo.it

#pubbliredazionale