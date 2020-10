Covid a Reggio, Falcomatà: 'Ci siamo salvati una volta, possiamo farlo ancora'

Il sindaco Giuseppe Falcomatà torna a parlare alla città per aggiornare i reggini sulla situazione Covid all'interno del Comune e di tutta l'area metropolitana.

Falcomatà, nel suo breve ma intenso discorso ai cittadini, ha affermato:

Capite bene che il virus non può più arrivare nei nostri ospedali, non può ingolfare l'attività straordinaria delle nostre strutture che, oggi, non sono preparate ad un aumento dei casi. Nella fase 1, la nostra salvezza è stata proprio quella insieme al pieno rispetto delle regole, con comportamenti rigorosi da parte di ognuno di voi e di ognuno di noi".

"Le prossime ore saranno decisive. Dobbiamo valutare la necessità di disporre misure più restrittive, e bisogna farlo con molta attenzione perché i nostri ospedali sono già quasi al collasso. I posti di ricovero per covid-19 sono praticamente terminati e allo stesso tempo anche quelli per i ricoveri in terapia intensiva.

Non è banale dirlo, ma la mascherina salva le vite degli altri, oltre che la nostra. La dobbiamo indossare sempre. Non è banale dire che il distanziamento personale va rispettato rigorosamente, anche se siamo all'aperto, perché soltanto così potremmo evitare un nuovo lockdown".

"È tempo di tornare nuovamente a volersi bene e a voler bene alle persone che stanno intorno a noi. Sappiamo già come si fa e proprio perché lo sappiamo non possiamo pensare di essere immuni dalla diffusione del virus. Ci siamo tra virgolette salvati una volta, lo possiamo fare nuovamente soltanto se ognuno di noi assume su di sé la responsabilità di se stesso e degli altri.

Falcomatà, ricordando i sacrifici dei reggini, conclude:

"Faticosamente quest'estate i nostri commercianti ed i nostri imprenditori hanno piano piano ripreso le loro attività e noi piano piano e lentamente ci siamo riappropriati di una quotidianità che sembrava smarrita. Vorrei evitare di dover passare un Natale lontano dalla famiglia, credo che questo sia l'auspicio di tutti. Dobbiamo assolutamente evitare che col peggiorare della situazione e con l'aumento dei casi ci si ritrovi a dover sopportare un altro lockdown, non ce lo possiamo permettere. Non ce lo possiamo permettere sotto il profilo della nostra salute, non ce lo possiamo mettere sotto il profilo del lavoro sotto il profilo dell'economia. Questa città non ha assolutamente bisogno di affrontare e non ne ha la possibilità.

Però la situazione è questa: 294 contagi nella nostra città. Contagi che non si sono contati neanche nella fase 1, neanche in quella fase così delicata da non riuscire neanche a affrontarla con una procedura definita da un punto di vista sanitario.

A partire da stasera saranno intensificati i controlli di concerto con la prefettura con la Questura con le forze dell'ordine e con le forze di polizia. Ma sapete bene che nessuno è il miglior controllore di se stesso, nessuno meglio di noi sa quanto con i propri comportamenti può salvare la propria vita e quella degli altri".