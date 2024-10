Reggio – Un caso Covid al Vinci, la preside Princi: ‘Nessun allarmismo, situazione sotto controllo’

La dirigente del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria ci tiene a metterlo in chiaro. La prof.ssa Princi, ai microfoni di CityNow, ha illustrato la situazione invitando alla calma alunni, genitori e cittadini in generale.

La preside ha illustrato, nel dettaglio, qual è la situazione nell’istituto reggino:

“Un allievo, di una prima classe, dovendosi sottoporre a day hospital, si è sottoposto, come da prassi, al tampone che è risultato positivo. La persona in questione è asintomatica. L’ASP territoriale ha avvisato la scuola ed ha posto in quarantena precauzionale i compagni e due colleghi che avevano tenuto lezione nella classe in questione”.