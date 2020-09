Reggio, uno studente positivo al Covid-19: classe e professori in quarantena

L'attività didattica proseguirà a distanza come durante il lockdown

Poche ore fa il primo caso di una studentessa positiva al Covid ha mandato a casa e in quarantena un'intera classe di un liceo di Cosenza.

Sempre nelle giornata di oggi, martedì 29 settembre, ad un solo giorno dall'inizio della scuola nel nostro Comune, si registra un avvenimento analogo a Reggio Calabria.

Al liceo scientifico Leonardo da Vinci è infatti scattato il protocollo Covid a causa di uno studente risultato positivo al Coronavirus. Così come previsto dalle normative vigenti, i compagni di classe sono stati posti in quarantena in attesa di conoscere i risultati dei test.

Durante questo periodo, gli alunni del liceo proseguiranno le loro attività scolastiche adottando, come durante il lockdown, la didattica a distanza.

In quarantena anche due insegnanti dell'istituto.