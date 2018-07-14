La FIGC dà 10 giorni alle società che dovranno presentare una nuova fideiussione se saranno accertate l'inefficacia e l'invalidità di quelle emesse da Finworld

Dopo il comunicato emesso dalla Reggina, anche la FIGC si è espressa in merito al caso Finworld, che ha coinvolto, suo malgrado, anche la Reggina.

La Federazione ha quindi concesso 10 giorni di tempo alle società che avranno bisogno di produrre una nuova fideiussione. Questa la nota in merito alla vicenda:

Ciò premesso, in merito alla vicenda FINWORLD, la FIGC ha oggi rappresentato che sono in corso approfondimenti con l’Ente di Vigilanza al fine di conoscere gli effetti derivanti dal Decreto emesso dal Consiglio di Stato in data 11 luglio 2018, sulle attività svolte dalla Società Finworld S.p.A. dal novembre 2017 sino alla data del giorno 11 luglio 2018. Tali accertamenti si concentrano sulla efficacia e validità delle fideiussioni emesse in detto periodo.

La FIGC ha rappresentato che, nell’ipotesi in cui venisse accertata l’inefficacia e l’invalidità di dette garanzie, sarà concesso un termine di 10 giorni per consentire la sostituzione delle medesime con fideiussioni conformi ai requisiti previsti.