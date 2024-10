Cassano ricorda la Reggina: “Nel 1999 c’era gente come Pirlo, Cozza e Baronio”

Cassano e la Reggina…tramite il calcio di oggi. Ritiratosi ufficialmente due settimane fa dopo un tiro e molla durato anni, Fantantonio nel lanciare l’ennesima stoccata alla qualità dei calciatori della Serie A ha ricordato la squadra amaranto. “Nel 1999 ad esempio, quando io ho esordito tra i professionisti, nella Reggina che lottava per salvarsi c’era gente come Pirlo, Cozza e Baronio – ha precisato Cassano -. Che cosa è cambiato da allora? C’è un periodo per tutto. A quei tempi il calcio italiano era fatto di tanti numeri 10, Baggio, Totti, Del Piero, io, e tanti bravi difensori”.

“Nel 2006 abbiamo vinto un Mondiale giocando con palla lunga su Toni – ha aggiunto -. Adesso impera il guardiolismo, ma di Guardiola ce n’è uno nel mondo. E nel calcio italiano poca qualità adatta a quella filosofia”. “Quando dico che il livello della A è modesto non voglio essere snob, è un mio pensiero parametrato ai miei tempi – ha continuato Fantantonio -. Se Icardi fosse stato all’Inter si sarebbe trovato davanti Ronaldo e Vieri, avrebbe giocato?”.