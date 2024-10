Castrovillari-LFA Reggio: info biglietti settore ospiti. Modalità e costi

LFA Reggio Calabria informa che i biglietti per il match tra Castrovillari e Reggio Calabria in programma domenica 5 novembre alle ore 14.30 allo stadio “Mimmo Rende”, potranno essere acquistati sulla piattaforma postoriservato.it, il prezzo è di 10 euro oltre diritti di prevendita fino alle ore 19.30 di sabato 4 novembre.

Sarà possibile acquistare il biglietto a Reggio Calabria presso Bcenters sito in Via Sbarre Centrali, 260/b, aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19(orario no stop)

I posti in prevendita per il settore ospiti sono 1.100.