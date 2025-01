Basket: la Dierre sul campo della capolista per l’impresa

Ultima di andata in C Unica Calabria/Sicilia. Dopo aver subito la seconda sconfitta stagionale al termine del 2024, contro la quotata Gela, oggi in vetta con Alfa Comiso, la Dierre è pronta per ripartire. Serve l’impresa e non sarà facile. I biancoblu di Coach Cotroneo saranno gli ospiti della capolista Alfa Catania, società con trascorsi in B, finalista nella passata stagione, oggi più agguerrita che mai.

Voglia di concentrazione per sorprendere la capolista

Tanto lavoro in queste feste per Capitan Laganà e soci che hanno voglia di concentrazione per provare a sorprendere. La Dierre ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque e proverà a sovvertire i pronostici della vigilia. Diretta assicurata sulla pagina Facebook della formazione etnea a partire dalle ore 18.30 di sabato 11 gennaio 2025. Arbitrano i signori Carlo D’Amore di Messina e Carmelo Fiannaca di Porto Empedocle.