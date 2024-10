Calcio – Catania non risponde come Reggio. Altro che pienone al Massimino

Per la sfida definita da sempre il derby del sud, ci si aspettava una grande risposta di pubblico anche per la posta in palio così alta. Due risultati su tre per la compagine di casa e solo la vittoria invece per la Reggina per il passaggio al turno nazionale dei play off.

Con i pochissimi tifosi amaranto presenti, i motivi li abbiamo raccontati più volte, il Massimino presenta così ampi spazi vuoti e 6400 spettatori paganti. A parti invertite non vi sono dubbi che il Granillo avrebbe registrato il tutto esaurito.

