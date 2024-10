Catania-Reggina: assenza pesante per gli amaranto. Diverse le soluzioni

Organico lungo e di qualità. Lo ha detto sin dal suo insediamento mister Toscano. Chi vuole puntare a vincere il campionato deve avere almeno due giocatori dello stesso livello per ruolo ed in questo senso la Reggina è riuscita a fare anche di più. Tra infortuni e squalifiche è un periodo in cui le assenze sono diverse, alcune delle quali si sono concentrate sulle corsie esterne. Questo ha comportato alcune modifiche anche nell’atteggiamento dovendo per esempio adattare sulla corsia di destra il centrale difensivo Blondett.

Poi, come detto, le squalifiche. Sounas non è sceso in campo con la Ternana, De Rose non lo farà a Catania e tre giocatori sono in diffida (Rossi, Reginaldo, De Francesco). Quali saranno le soluzioni che adotterà Toscano in sostituzione del capitano? Sarebbero diverse, anche se nell’ultimo periodo ha collocato in quella zona di campo proprio il greco Sounas per la straordinaria capacità del giocatore di ricoprire sempre con alto rendimento più ruoli. Le alternative sono rappresentate dallo spostamento di Bianchi davanti alla difesa e l’inserimento di Nielsen o addirittura De Francesco, entrato benissimo in gara contro la Ternana. Rimane sempre l’opzione Paolucci.