Catanzaro-Reggina: Confente o Licastro? La probabile formazione amaranto

Impegno serale ed infrasettimanale per la Reggina. Uno dei due turni non giocati nella parte iniziale della stagione, si recupera stasera a Catanzaro. Dopo la beffa di Catania la prima complicata scelta per Cevoli è rappresentata dal portiere, anche se è molto probabile che si decida ancora per Confente. Per il resto piccole modifiche tra difesa, centrocampo e attacco. Questa la probabile formazione:

Confente; Kirwan, Conson, Solini, Zivkov; Franchini, Zibert, Marino; Tulissi, Viola, Sandomenico. All. Cevoli