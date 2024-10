Dopo il Catanzaro, tocca al Cuneo: Reggina, che goal all’esordio per l’ex Bezziccheri

Fra i tanti giocatori non riconfermati dalla Reggina targata Taibi-Cevoli c’è anche quel Daniel Bezziccheri arrivato lo scorso anno, via Lazio, in riva allo Stretto. E che, in amaranto, di questi tempi sembrava poter esplodere, dopo la splendida rete, di tacco, in Coppa Italia contro il Catanzaro. Una prodezza che, però, fu semplice fuoco di paglia, con il giocatore classe ’98 che non fu mai più determinante per il collettivo di Agenore Maurizi.

Il vizio di strabiliare all’esordio, però, è rimasto immutato. Ritornato a Roma, l’ala capitolina è stata nuovamente dirottata in prestito in Serie C, questa volta all’Albissola, neo-promosso fra i professionisti. E, come un anno fa, Bezziccheri ha bagnato la prima gara con la nuova maglia con una rete da urlo, in rovesciata, capace di decidere il match fra i liguri ed il Cuneo, inseriti nel girone A di Coppa Italia Lega Pro. Ecco la marcatura dell’ex amaranto.

