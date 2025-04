Caulonia, consegnati i lavori per la nuova Casa di Comunità. Cirillo: ‘Attesa finita dopo 30 anni’

La soddisfazione del consigliere regionale: "Abbiamo scritto una pagina nuova e bella per il nostro territorio"

Alla presenza dell’amministrazione comunale e del Sindaco Francesco Cagliuso, ieri mattina è avvenuta la consegna ufficiale dei lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Caulonia, finanziata nell’ambito della Misura 6 del PNRR. Un momento atteso da oltre trent’anni, che segna una svolta decisiva per la sanità territoriale dell’intera Vallata dello Stilaro.

Cirillo: «Una giornata che resterà nella memoria di tutti»

A sottolineare l’importanza dell’evento è stato il consigliere regionale Salvatore Cirillo, che ha definito la giornata come “un giorno che resterà nella memoria di tutti”.

«Con la consegna dei lavori – ha dichiarato Cirillo – abbiamo scritto una pagina nuova e bella per il nostro territorio. Dopo oltre trent’anni di promesse mancate, la Casa di Comunità di Caulonia diventa finalmente realtà».

Un impegno mantenuto per la comunità di Caulonia

Un risultato che il consigliere regionale ha voluto dedicare alla comunità, evidenziando come questo progetto sia stato tra i primi impegni assunti a inizio legislatura, portato avanti con costanza, ascolto e determinazione. Lo stesso Cirillo rivolge un ringraziamento particolare al presidente della Regione e commissario alla Sanità, Roberto Occhiuto, «per non essersi dimenticato di questo territorio e dei suoi cittadini» e per aver creduto fin da subito nella realizzazione di un’opera fondamentale.

Una nuova sanità territoriale per la Vallata dello Stilaro

«Questa – ha proseguito Cirillo – non è solo un’infrastruttura sanitaria. È una promessa mantenuta e una risposta concreta che si realizza», sottolineando come l’avvio dei lavori rappresenti solo l’inizio di un percorso: «oggi gioiamo, domani continueremo a lavorare, perché la strada è tracciata e questo territorio merita servizi, dignità e risposte vere».