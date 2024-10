Caulonia – La cultura in piazza nella Giornata mondiale del libro

La lettura come passione da condividere e far crescere. In occasione della giornata mondiale del libro l’Amministrazione Comunale di Caulonia organizza un momento di promozione culturale per incoraggiare i giovani e i bambini a riscoprire il piacere della lettura.

L’iniziativa è in programma domenica 22 aprile in piazza Bottari dalle ore 16:30 a Caulonia Marina, in collaborazione con la Fondazione Frammartino, l’associazione “U Catoju”, la Combriccola del Sorriso e i volontari della Protezione Civile. Nel corso del pomeriggio verranno allestiti spazi per i bambini destinati alla lettura di testi forniti dalla libreria Mondadori di Siderno.

Il sindaco di Caulonia Caterina Belcastro e l’assessore alla cultura Domenico Campisi sottolineano «L’importanza di questo progetto di promozione alla lettura, obiettivo concreto per la crescita di una coscienza civica e lo sviluppo della democrazia».

La Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, nota anche come Giornata del libro e delle rose, è un evento patrocinato dall’UNESCO per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright. L’obiettivo della Giornata è quello di valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale dell’umanità.

Fonte: Ufficio Stampa Sindaco