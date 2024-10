A Caulonia Marina Francesco Gabbani Tour

Sabato 19 Agosto il “Francesco Gabbani Tour” arriverà, dopo due mesi in giro in tutta Italia, a Caulonia Marina per l’unica data in provincia di Reggio Calabria. Il tour nazionale organizzato da International Music and Arts, è promosso in esclusiva per la Regione Calabria dalla Esse Concerti di Tonino Scordo. La data di Caulonia Marina nasce dall’iniziativa e grazie all’impegno profuso dai ragazzi dell’Associazione Giovani di Caulonia.

Il concerto avrà luogo presso l’impianto sportivo “Dicone” in località Vasì sito a 350 metri dal centro cittadino e raggiungibile, a piedi, percorrendo Via Pitagora e Viale Magna Grecia e, in auto, percorrendo la SS 106. Le prevendite ufficiali sono disponibili, al prezzo di 20,00 €, sul circuito http://www.inprimafila.net/ e nei canali di prevendita abituali. Si informa che i bambini accompagnati, di età inferiore a 10 anni compiuti, possono accedere gratuitamente all’evento.

Saranno previsti, inoltre, accessi prioritari per gli spettatori affetti da disabilità motorie e, ancora, servizi navetta da Cosenza e da Reggio Calabria con costo a partire da 20,00 €.

Per qualsiasi informazione si consiglia di consultare i profili FB e Instagram “Francesco Gabbani in Concerto a Caulonia – RC” o di contattare i recapiti telefonici 328.0525176 / 328.1791182.

Gabbani è un cantautore e polistrumentista nato a Carrara (MS) nel 1982. Si avvicina al mondo della musica da piccolissimo, complice il fatto che la sua famiglia possiede l’unico negozio di strumenti musicali della città. Dopo aver vinto nel 2016 la 66° edizione del Festival di Sanremo nella sezione nuove proposte con il brano “Amen”, Francesco si aggiudica il Premio della Critica Mia Martini nella sezione Nuove Proposte e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Il brano diventerà “disco d’oro” con oltre 25.000 copie vendute.

A maggio dello stesso anno, parte il tour che prosegue fino a settembre in tutta Italia con un grande successo di pubblico. Gabbani apre anche concerti di star nazionali e internazionali come Franco Battiato, Francesco Renga, Anastacia e Simply Red. L’11 febbraio 2017 Francesco torna all’Ariston e vince la 67° edizione del Festival di Sanremo con “Occidentali’s Karma”. Per la prima volta nella storia del Festival, un artista vince consecutivamente prima tra le Nuove proposte e poi tra i Big. Il brano “Occidentali’s Karma” ottiene il quadruplo disco di platino e il successo si estende anche in Europa (in Spagna è al 6° posto della classifica iTunes).

Dallo scorso 19 giugno Francesco, insieme ai musicisti Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra), ha iniziato il suo tour da Verona registrando sempre il sold-out.