Caulonia – Tutto pronto per il “trofeo cross country”

Dal mare alla montagna, passando per gli angoli più suggestivi del centro storico. E’ tutto pronto a Caulonia per la prima edizione del “trofeo cross country Città di Caulonia”, gara amatoriale riservata agli atleti regolarmente tesserati con la Fci e Eps, in programma domani 29 luglio con inizio alle 9.

Il percorso, lungo circa 36 chilometri, si snoderà all’interno del territorio cauloniese, con partenza da piazza Bottari e arrivo in piazza Mese.

Ospite d’onore Roberto Sgambelluri, ex cicilista professionista, vicecampione del mondo nella categoria juniones a Lugano nel 1997.