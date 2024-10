Da Caulonia a Sanremo. Ilenia Mazzà con la sua voce approda nella città dei fiori

Ennesima vittoria per Ilenia Mazzà. La giovane cantante di Caulonia (RC) ha conquistato la vittoria nella categoria inediti, con il suo “Senza confine”, nel talent nazionale “Grandi festivals italiani”, XI edizione, svoltosi la scorsa settimana a Verona. E vola dritta a Casa Sanremo per il festival.

Giovani talenti da tutta Italia, selezionati nel corso del 2017 nei concorsi facenti parte del circuito, si sono ritrovati a Verona per la tappa che metteva in palio l’ambitissima approdo nella città dei fiori. La giuri d’eccellenza, composta dal Maestro Vince Tempera, dal musicista compositore Andrea Fedeli e dal coordinatore nazionale Enrico Bianchini, ha individuato sei promesse artistiche che si esibiranno sul palco dell’Optima Theatre alle ore 17 di sabato 10 febbraio.

Tra loro, Ilenia, appena 15 anni, ma già con un palmares di tutto rispetto, giunta a Verona come vincitrice del festival “Una voce per lo Ionio”, svoltosi a Sant’Andrea il mese scorso. A Sanremo, avrà la possibilità di esibirsi come giovane proposta in presenza di nomi importanti della discografia nazionale e cantanti di riconosciuta fama, oltre a manager e imprenditori musicali.

Un successo meritatissimo, il suo, frutto di talento, studio e grande tenacia. «Ogni volta che salgo sul palco e canto esprimo me stessa, i miei sogni, ciò che sono e che vorrei essere ⎼ dice Ilenia ⎼ Quando mi esibisco in un festival non penso alla possibile vittoria perché per me e già una vittoria poter partecipare ad importanti eventi. Penso invece a divertirmi. Certo, c’e tanta emozione che poi svanisce appena parte la musica e inizio a cantare. Non so dove mi porterà questa passione, ma so per certo che la musica spalanca la vita». E conclude: «A breve sarò a Casa Sanremo, non ci credo ancora! Incontrerò nomi importanti del mondo della musica, tanti miei idoli. Sono emozionata e felice».

Ilenia è stata seguita dalla vocal Cheryl Porter e, ora, da Giancarlo Genise (vocal area Sanremo e vocalist dei Pooh). Ha iniziato i suoi studi con i maestri Ermes Nizzardo, Mary Sgrò, Christian Cosentino. Mentre è già in cantiere un nuovo progetto discografico che sarà presentato nella prossima primavera.

Ilenia Mazzà, tra gli altri, è stata premiata al “Malta International Singer’s Festival-Euro Stars” nel 2015 ed è stata semifinalista al concorso “Una voce per Sanremo” nel 2016. Due i talent televisivi che l’hanno vista tra i protagonisti sempre nel 2015: “Tra sogno e realtà”, sulle reti Mediaset, e “Italia in Musica” su Gold Tv. Ilenia ha conquistato con la sua performance il pubblico del Concorso “Voci d’Oro”, tenutosi a Montecatini Terme nel luglio 2017, è stata ospite d’onore al Pericle d’Oro nell’agosto scorso e finalista al Cantagiro 2017.