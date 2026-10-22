Cdm, decreto per autotrasporto, agricoltura e pesca. Meloni: ‘Il Governo ascolta chi manifesta’
480 milioni da marzo ad agosto e altri 60 milioni fino a ottobre. Crediti disponibili alle prime aziende
22 Ottobre 2026 - 14:22 | Comunicato stampa
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca.
«Accordo con le associazioni dell’autotrasporto, risorse già in pagamento e nuove misure per agricoltori e pescatori approvate oggi in Consiglio dei Ministri. Il Governo ascolta chi manifesta pacificamente e lavora per dare risposte concrete».
Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, pubblicando un video mentre è in corso la conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato un decreto legge con disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca.
«Da marzo fino ad agosto abbiamo messo 480 milioni e altri 60 milioni per il mese di settembre fino ai primi di ottobre, consentendo anche l’utilizzo dei crediti d’imposta per i primi mesi del 2027 per evitare che alcune aziende vadano in extra credito e non possano utilizzare i crediti».
Lo ha detto il viceministro al Mit, Edoardo Rixi, in conferenza stampa dopo il Cdm, che ha varato un decreto aiuti per l’autotrasporto, spiegando che «i crediti saranno già disponibili alle prime aziende dalla settimana prossima».
Carburante agricolo, i 60 milioni in arrivo tramite Agea
«Arriveranno in brevissimo tempo attraverso Agea» i «60 milioni per il costo del carburante agricolo»
previsti dal decreto legge con disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. I 60 milioni servono a «garantire l’acquisto di 121 milioni di litri, con un contributo fino a 45 centesimi – ha aggiunto -. Dopo un primo intervento che copriva la prima parte dell’anno, questo copre fino al 15 ottobre, ristorando le aziende che hanno acquistato carburante agricolo».
Fonte: Ansa Calabria
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie