A ‘C’è posta per te’ l’incredibile storia di una coppia reggina…a lieto fine

Ultima puntata di ‘C’è posta per te’, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi, programma tra i più seguiti in televisione. Nella puntata in onda stasera spazio per l’incredibile storia di una coppia reggina, precisamente di Melito di Porto Salvo.

Enzo il protagonista, assieme a Stefania e un’altra ragazza, di un clamoroso triangolo amoroso. Fidanzato da 14 anni e pronto al matrimonio, Enzo conosce Stefania e se ne innamora. Le due ragazze sono ovviamente all’oscuro della ‘doppia vita’ di Enzo, Stefania soltanto pochi mesi prima del matrimonio del ‘fidanzato’, scopre la verità.

Il tira e molla prosegue , sino al matrimonio che si tiene ugualmente, nonostante Stefania cerchi di dissuadere Enzo sino a poche ore prima del fatidico sì. Al rientro del viaggio di nozze, il ragazzo reggino finalmente prende una decisione definitiva. Lascia la moglie, chiedendo l’annullamento del matrimonio. Stefania però è indecisa se cedere nuovamente, ‘Se non mi ami perchè non mi blocchi su Facebook?’ la singolare richiesta di Enzo. In tempi di social network, l’amore si misura anche così…

In conclusione arriva il lieto fine, Stefania apre la busta e concede una seconda occasione ad Enzo, tra gli applausi del pubblico.