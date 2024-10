Cecilia Primerano, giornalista RAI, premiata dalla Biesse

di Domenico Suraci – Nella Sala Mons. Ferro di palazzo Corrado Alvaro l’evento culturale promosso dalla Biesse, Associazione Culturale no profit per il bene sociale, dal titolo “Giornalista oggi” che ha visto ospite d’eccezione la giornalista del TG1 Cecilia Primerano. A moderare l’incontro il giornalista Mario Meliadò. Il pomeriggio è stato allietato dalle musiche di Francesca Leotta al pianoforte e di Anna Maria Casile, soprano.

Cecilia Primerano ha raccontato la sua intensa vita professionale iniziata con il network radiofonico nazionale RTL 102.5. Importante l’esperienza con Bruno Vespa a “Porta a Porta” di cui ha enunciato vari aneddoti. Il sogno della giornalista si è realizzato arrivando al TG1, passando da numerose esperienze tra carta stampata e televisione. E’ molto contenta di essere stata poliedrica nel praticare la professione, ha infatti lavorato su tutti i media(radio, carta stampata, tv e web). Proprio il web è l’ultimo approfondimento. E’ fondamentale al giorno d’oggi dare notizie credibili, ha ribadito la giornalista, con i social invece tutto è cambiato, però le “fake news” insegnano, bisogna saper verificare le fonti che spesso provengono da Internet.

Inoltre la notizia va raccontata, bisogna essere molto bravi a non confondersi con il “commento” della stessa che è tutt’altra cosa. Le conclusioni di Bruna Siviglia, presidente dell’associazione Biesse, sono state di gratitudine per la platea pervenuta e per i protagonisti dell’importante ed attuale dibattito.