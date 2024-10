Calabria, celebra la Messa con i fedeli nonostante i divieti

In barba ai divieti, il sacerdote calabrese ha svolto la funzione alla presenza dei fedeli

Il richiamo della messa nella domenica delle Palme è stato più forte delle disposizioni del governo.

In un piccolo comune calabrese, domenica è avvenuto l’inimmaginabile. 20 persone hanno partecipato ad una funzione eucaristica. Per loro, adesso, scatteranno i provvedimenti del caso. È successo a Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia. A denunciare l’episodio è stato il Comune sulla propria pagina Facebook.