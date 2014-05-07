Celebrato a Scilla il primo matrimonio…sott’acqua!

di Laura Maria Tavella – L’amore per il mare ha unito in matrimonio Antonio ed Elisabetta, entrambi originari di Palmi.

Appassionati di subacquea, i due si sono conosciuti a Scilla e proprio a Scilla ieri si è celebrato il loro matrimonio a 30 m di profondità.

La cerimonia, piuttosto insolita, è stata celebrata da padre Raffaele Melacarne, frate cappuccino di Bari anche lui subacqueo: gli sposi hanno detto sì lanciando verso la superficie due grandi palloncini con la scritta “Sì”; gli anelli, invece, sono stati custoditi, fino al momento dello scambio, dentro una conchiglia.”

Il canto del mare termina sulla riva o nei cuori di chi l’ascolta?

” si chiedeva il poeta Khalil Gibran.

Antonio ed Elisabetta sembrano conoscere la risposta…