Cena con delitto e Hamburger Day, le sorprese da Zio Fedele non finiscono mai

Da sempre vicino ai desideri dei suoi clienti, Zio Fedele ripropone la "Cena con delitto" e offre l'occasione di gustare delle vere bontà in edizione limitata per l'Hamburger Day

Dopo il grande successo della prima edizione, da Zio Fedele torna la “Cena con delitto“. Il gioco che sta spopolando in tutta Italia ha conquistato anche i reggini che, a gran voce, hanno chiesto al bistrot di Via Zaleuco una seconda possibilità per parteciparvi.

Lo Zio, da sempre molto vicino ai desideri dei suoi avventori ha quindi deciso di non farli attendere troppo. L’appuntamento è fissato per martedì 28 maggio alle ore 21:00.

PEACE, LOVE & MURDER

Zio Fedele invita tutti, cittadini e turisti, a risolvere il caso del detective Conad.

Metti alla prova le tue abilità investigative ed il tuo intuito, aiutando il detective a risolvere il caso. Per riuscire a raccogliere tutte le informazioni necessarie c’è bisogno di un buon intuito. Dimostra le tue abilità partecipando all’inziativa.

Leggi anche

MENU’

Il “delitto” sarà accompagnato da una cena ovviamente, il bistrot del centro ha pensato di proporvi:

hamburger o miniburger o arancinozza;

centrotavola di patate caserecce;

birra (Heineken/Beks/Ichnusa) o calice di vino o Coca-Cola o acqua;

gioco

La scelta del menù è facoltativa, ogni avventore potrà scegliere liberamente il menù fisso oppure ordinare alla carta.

Il menù fisso + partecipazione al gioco ha un costo di 20€. Se deciderete invece di ordinare a vostro piacimento ciò che più vi intriga del menù del bistrot, il contributo per partecipare al gioco è di 5€.

Il tema della serata sarà quello hippie, perciò tirate fuori i vostri vestiti anni ’60 è l’ora di sbizzarrirsi.

HAMBURGER DAY

Non tutti ne sono a conoscenza ma, il 28 maggio di ogni anno, si celebra l’hamburger day, un vero e proprio giorno di festa dedicato ad una delle prelibatezze della cucina internazionale, molto apprezzata da tutti, grandi e piccini anche a Reggio Calabria.

Zio Fedele decide di aderire all’evento mondiale dell’Hambuger Day e di proporre ai suoi clienti speciali hamburger gourmet disponibili in edizione limitata per una settimana.

INFO & PRENOTAZIONI

Affrettati a prenotare: i posti sono limitati.

3393149207

*Evento organizzato in collaborazione con Role & Roll