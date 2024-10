Centro cuore di Reggio, Minasi replica a Senaldi: ‘Un’eccellenza che salva migliaia di vite’

«Ho appena ascoltato le parole che Pietro Senaldi, condirettore del quotidiano Libero, ha pronunciato qualche sera fa ospite del programma In Onda, a proposito di autonomia differenziata e sanità, con riferimento alle quali ha portato l’esempio, da lui presentato come disastroso, della Calabria, dove “la cardiochirurgia a Reggio – ha detto – è impacchettata da 10 anni perché non si trova un primario disposto ad andare in Calabria” e dove un primario a Cosenza sarebbe stato “ammazzato a pistolettate davanti all’ospedale”.

Si tratta di affermazioni gravissime e soprattutto assolutamente false, che voglio smentire a difesa della mia terra e dei miei concittadini, in particolare».

Inizia così una nota della Senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, che risponde a un intervento, durante un dibattito tv su La7, del noto giornalista milanese.

«Certamente alle nostre latitudini i problemi sono tanti, lo sappiamo, soprattutto nella sanità, ma – sottolinea la Senatrice – non si può continuare a sparare a zero facendo di tutta l’erba un fascio, per alimentare sempre e soltanto i soliti luoghi comuni. Ed è un peccato che queste parole siano arrivate da un giornalista, che dovrebbe essere più informato di altri su ciò di cui parla e che, per di più, manifesta opinioni spesso in linea con la nostra politica. Mi sento però costretta a intervenire per ristabilire la verità delle cose, che non stanno affatto come Senaldi ha riferito.