Al Centro Polisportivo Reggio Village il ‘Summer Camp’. Iscrizioni aperte

E' consigliabile aderire subito, per assicurarsi un posto in questa avventura estiva unica

Il Centro Sportivo Reggio Village lancia il suo attesissimo “Valanidi Summer Camp“, che prenderà il via dal 1° luglio. L’appuntamento sarà una opportunità per giovani appassionati di calcio, per sviluppare le loro abilità sotto la guida di uno staff tecnico qualificato con abilitazione Uefa.

Il “Valanidi Summer Camp” è più di un semplice campo estivo; è una community che celebra il calcio, grazie ad allenamenti specifici per il miglioramento della tecnica individuale e non solo. Partecipare a questo camp significa immergersi in un ambiente stimolante, dove i valori dello sport si intrecciano con il divertimento e l’apprendimento ed è riservato alle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci quindi le annate che comprendono i 2011 fino ai 2016.

Per ulteriori dettagli o per procedere alle iscrizioni, gli interessati possono contattare il numero 327.4826898 oppure recarsi presso la segreteria del centro sportivo “Reggio Village“, situato sul Viale Messina a Reggio Calabria. Le iscrizioni sono ancora aperte e i posti limitati, quindi è consigliabile prenotarsi in fretta per assicurarsi un posto in questa avventura estiva unica.