Certi amori non finiscono: La Camera alla Reggina

(m.o.) Tanto tuonò che piovve. Alla fine, infatti, Giovanni La Camera vestirà la maglia della Reggina. Il calciatore ex Lupa Roma, infatti, ha raggiunto l’accordo con il sodalizio dello Stretto, ad un mese circa dalla fine del mercato di gennaio, e rimpiazzerà l’infortunato Jacopo Fortunato. Una pedina che Agenore Maurizi conosce bene e che, visto il grave guaio fisico occorso al centrocampista lombardo, dovrà velocemente integrarsi nel gruppo amaranto.

Un matrimonio che, dunque, alla fine s’è celebrato, pur con qualche settimana di ritardo. La Camera, infatti, nella prima decade del nuovo anno, sembrava davvero ad un passo dall’approdare a Reggio Calabria, salvo poi non riuscire a mettersi d’accordo con il club di Via Petrara, anche soprattutto per questioni economiche.

Adesso, comunque, tutto questo appartiene al passato con il giocatore nativo di Messina pronto ad iniziare una nuova vita calcistica sull’altra sponda dello Stretto.