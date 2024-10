‘Contromafiecorruzione’, anche Cgil Calabria all’appuntamento nazionale di Libera

"La Cgil e Libera, a tutti i livelli, in Calabria come nel resto del Paese, sono accomunate da un impegno ed un lavoro contro tutte le mafie" così Sposato

Cgil Calabria parteciperà a “Contromafiecorruzione”, l’appuntamento nazionale di Libera che si terrà dal 18 ottobre al 20 ottobre a Vibo Valentia.

“La Cgil e Libera, a tutti i livelli, in Calabria come nel resto del Paese, sono accomunate da un impegno ed un lavoro contro tutte le mafie che hanno determinato sottosviluppo e precarietà nel lavoro. Dove operano le mafie c’è lavoro nero, irregolare, sfruttato, sottopagato. L’impegno che abbiamo profuso in questi anni – afferma il Segretario Generale Cgil Calabria Angelo Sposato – con le diverse iniziative nella nostra regione e la nostra presenza comune nei processi contro la ‘ndrangheta con le costituzioni di parte civile e i campi della legalità, hanno caratterizzato un lavoro collettivo che è diventato il motore del nostro impegno quotidiano in tutto il territorio calabrese”.

Legalità e impegno per la Calabria

“Voglio ringraziare Libera e tutte le associazioni e istituzioni presenti per questo importante appuntamento che aiuterà a focalizzare il tema della legalità in una terra che ha un grande bisogno di riferimenti e di valori che siano da esempio per le prossime generazioni. La Calabria è spesso vista come una terra in fuga da se stessa, immobile, non riformabile. Ma non è una regione persa – continua Sposato – è una regione dalle grandi potenzialità e la politica dovrebbe avere più fiducia nei calabresi onesti e operosi”.

Lavoro e sviluppo per il futuro della regione