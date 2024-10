Coronavirus, classifica e indice di contagio R0: Calabria tra le regioni più virtuose

In cima alla classifica c’è il Molise, poi Puglia, Piemonte ed Emilia Romagna. La Lombardia quasi a metà. Parliamo della lista delle regioni, pubblicata dal Corriere della sera, sugli indici di contagio R0 e Rt.

Ma che cos’è R0 e perchè è così importante?

E’ un parametro ovvero il dato che rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione completamente suscettibile cioè mai venuta a contatto con il nuovo patogeno emergente. E misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva.

In altre parole se l’R0 di una malattia infettiva è circa 2, significa che in media un singolo malato infetterà due persone. Se il valore di R0 è inferiore ad 1 ciò significa che l’epidemia può essere contenuta.

L’Rt invece è il parametro che segna l’indice di riproducibilità del virus in un dato momento in presenza di misure, in alcune regioni. Secondo la classifica del Corriere.it i dati sono confortanti in quanto tutte le regioni hanno un R0 sotto l’1. Anche in Lombardia, tra le regioni più colpite, il dato è 0,75, sotto la media nazionale che è dello 0,80.

Tra i virtuosi c’è l’Umbria, poi la Basilicata, la Provincia Autonoma di Trento con 0,42 e la Calabria con lo 0,52.

Ma come si fa a diminuire il tasso?

Lo spiega Stefano Merler, epidemiologo della Fondazione Kessler.

“Con la mancanza di contatti tra persone, e quindi grazie al lockdown. E attraverso l’aumento del numero degli immuni, da guarigione spontanea. Se sei a 0,5 puoi permetterti anche di raddoppiare i contagi. Fermo restando che non esiste una formula magica”.

Sulla base di questi dati il premier Conte ha dichiarato in un’intervista rilasciata al Fatto quotidiano: