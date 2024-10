Chiusura col botto a Camigliatello Silano, dei ragazzi del Bovalino calcio a 5 Smile

E’ stato un anno sportivo strepitoso, e lo è stato a tutti i livelli! la prima squadra del Bovalino calcio a 5 (serie C1) promossa nel prossimo campionato nazionale di serie B, ed i giovani calcettisti del Bovalino calcio a 5 Smile (squadra composta da ragazzi affetti dalla sindrome di down) che si sono fatti conoscere ed apprezzare ovunque, ieri, anche nel torneo “Barone Raffaele Collice – 16^ edizione, l’inclusione è un gioco” che si è svolto a Camigliatello Silano (CS), il giorno 30/06/2019. A questo prestigioso torneo, che unisce da sempre sport e sano divertimento, hanno preso parte tante realtà inclusive della regione Calabria e tra queste, appunto, l’ormai famosa squadra del Bovalino calcio a 5 Smile che tanto ha fatto parlare di se nel corso della stagione 2018/19. Il programma della giornata prevedeva: dalle ore 09.00 alle ore 11.30: giochi, percorsi motori e gare di abilità; dalle ore 12.00, presso l’hotel “Lo Sciatore”, il Workshop informativo dal titolo “Disabilità intellettiva & sport: binomio possibile”; a seguire la consegna degli attestati a tutti i partecipanti e, dopo il pranzo, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 la disputa delle partitelle del torneo; dulcis in fundo, alle ore 18.30 la premiazione di tutti gli atleti. I ragazzi di Bovalino, nella trasferta in terra cosentina, sono stati accompagnati dai dirigenti che hanno testimoniato di aver vissuto un’esperienza ludico-sportiva e formativa che certamente lascerà il segno.

In particolare, il sodalizio amaranto, per l’occasione ha voluto ringraziare: la FISDIR Calabria (Federazione Italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali); l’Associazione Calcia l’Autismo Onlus, nella persona del Presidente Luigi Lupo ed il Comune di Bovalino che ha permesso ai ragazzi di vivere questa bellissima giornata (il trasporto è stato assicurato con un pulmino concesso in uso dal Comune). Prima del tradizionale “rompete le righe!”, la società del BC5, ha ringraziato tutti i ragazzi che con il loro smagliante sorriso hanno riempito le giornate sportive e le loro meravigliose famiglie che li hanno supportati in tutto il percorso formativo. Un grazie particolare è stato anche rivolto ai dirigenti sempre presenti, puntuali e organizzati, che con il loro professionale impegno quotidiano hanno permesso la sopravvivenza e lo sviluppo di questo grande progetto sociale che anche se ora va in vacanza, ritornerà presto a far parlare di se.

Buona estate a tutti da BC5 Smile!