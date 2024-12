‘Christmas Show’ a Reggio: solidarietà e musica, Rotaract dona speranza ai neonati

Lo spettacolo, fortemente voluto e organizzato dal Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38, si è concluso con un successo straordinario, in termini di pubblico e non solo

La Magia del Natale per una buona causa: il successo della Seconda Edizione del Christmas Show del Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38



Nella serata di ieri, 16 dicembre, presso il Cineteatro Odeon di Reggio Calabria è andata in scena la seconda edizione del Christmas Show. Lo spettacolo, fortemente voluto e organizzato dal Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38, si è concluso con un successo straordinario, in termini di pubblico e non solo.

Alla base, un obiettivo molto nobile: quello di raccogliere fondi da devolvere in favore del progetto “Culle per la vita”, dispositivi appositamente pensati per andare incontro alle madri in difficoltà ed offrire una seconda possibilità ai neonati abbandonati.

Unire solidarietà ed entusiasmo natalizio

Non solo uno spettacolo quindi, ma un momento in cui solidarietà e spirito natalizio si sono fusi in un connubio perfetto. L’evento ha incluso:

musica dal vivo

balletti

offrendo una serata piacevole e ricca di sorprese per grandi e piccini. Sul palco si sono alternati diversi artisti locali che, sposando da subito la causa, hanno scelto di esibirsi a titolo completamente gratuito e che, con le loro performances, hanno regalato al pubblico molte emozioni.

Una culla per la vita, un dono per la Calabria

La finalità benefica di questa edizione ha rappresentato un forte richiamo per la comunità. La raccolta fondi è stata destinata all’acquisto di una culla per la vita, un dispositivo salvavita che sarà messo a disposizione dell’Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria, essendo la Calabria una delle poche regioni ad esserne ancora sprovvista.

La presenza della culla permetterà alle madri di lasciare, in un ambiente protetto e sicuro, e in totale anonimato, i neonati, garantendo loro l’assistenza medica necessaria.

Ma la magia del Christmas Show è andata ben oltre lo scintillio delle luci del palco: grazie all’impegno di tutti i soci, alla generosità dei presenti e dei vari sponsor intervenuti (Banca Generali, Davida Sposa, Errigo Pizzeria Contemporanea, Mirco Gelateria, Mobili Principato) il Rotaract Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 si è distinto ancora una volta nel promuovere progetti a favore del territorio e della comunità, attirando un ampio pubblico e sensibilizzando sul delicato tema della tutela della vita neonatale.

Con l’augurio di rendere il Christmas Show una tradizione consolidata negli anni a venire, il Rotaract Reggio Calabria Sud Parallelo 38 guarda già al futuro, pronto a portare avanti nuovi, importanti progetti di solidarietà.

Il Christmas Show si conferma un esempio virtuoso di come spettacolo e beneficenza possano andare di pari passo, facendo davvero la differenza e donando speranza, specialmente durante il periodo natalizio.