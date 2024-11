“Anche in cielo continuerai a cantare e danzare”. Ciao Francesca, Reggio saluta la sua artista

Solare e sempre allegra. Leggiadra e soave nel percorso di una vita dedicata alla musica e alla danza, due passioni brucianti che ne hanno accompagnato il cammino.

Francesca Comito, ballerina e cantante reggina, la scorsa settimana ha perso la battaglia con un male incurabile.

Gigantesca l’ondata d’affetto successiva alla triste notizia, amici e conoscenti hanno invaso i social network con ricordi dolci e affettuosi dedicati a Francesca.

Tante le esperienze maturate in campo artistico, anche a livello nazionale.

Una di queste ha coinvolto la radio RTL 102.5. A distanza di anni il dj Angelo Vicari tramite Facebook ha ricordato cosi Francesca Comito:

“Era l’estate del 2008 e per il secondo anno consecutivo io e tutta la carovana di RTL 102.5 siamo tornati a Reggio Calabria per trasmettere in diretta dal vostro fantastico lungomare. Avevo conosciuto Francesca e il vostro affiatatissimo gruppo ed è subito nata un’amicizia come poche. Avete riempito il palco di RTL 102.5 con le coreografie di Francesca e il nostro cuore con la vostra accoglienza facendoci sentire a casa.

A nome di RTL 102.5 non dimenticheremo mai quell’estate ma sopratutto non dimenticheremo mai il sorriso di Francesca.”

Già all’età di 3 anni era esplosa la passione per la danza, Francesca aveva iniziato a muovere i primi passi e studiare danza presso la scuola di Formazione e Perfezionamento di “Patrizia Muzzupappa” a Reggio Calabria.

Nel corso degli anni, in modo parallelo inizia ad avvicinarsi alla musica, e non solo. L’abbraccio nei confronti dell’arte infatti è totale. Dal 2004 al 2005 studia recitazione con Claudio Insegno e Marco Lapi presso la “Kledy Academy”, canto lirico con la soprano “Viviana Hernandez” e canto per musical con “Elisabeth Aubry”.

La musica rock ‘70/80 come corrente preferita, Michael Jackson l’idolo maggiormente ammirato da Francesca come ricordato sui social da Prince Voice.

“Sei e sarai x sempre la mia e la nostra forza…un‘energia che ho visto solo in te..io più piccolo di te di un anno sempre insieme..Da piccoli a ballare Michael Jackson e a cantare insieme.. mi hai insegnato tu ad avere la grinta sul palco e nella vita..non ti fermerà mica questo a danzare e cantare come solo tu sai fare! ciao amica mia FRANCESCA R.I.P.❤️”

‘Passione e amore‘, queste le uniche motivazioni che hanno tracciato il solco, sempre alla ricerca di nuovi stimoli ed esperienze. Nonostante le numerose presenze ai programmi televisivi infatti (“ITALIA’S GOT TALENT” e “AMICI” in onda su Canale 5, il reality “LUCI DELLA RIBALTA” in onda su Sky, sono solo alcuni esempi) Francesca ha ricercato solo la crescita personale in ambito artistico. La ‘vetrina‘ o il semplice apparire erano quanto di più distante da un carattere solare e allegro, spontaneo e appassionato.



‘Mi mancherai . Anche in cielo continuerai a cantare e danzare , perché sei una Grande Artista !‘, questo il pensiero dedicato da Giacomo Battaglia, artista del duo ‘Battaglia e Miseferi‘ con il quale Francesca ha collaborato in diverse circostanze.

“E poi la sera apri Facebook e scopri che una delle ragazze più affascinanti, divertenti, allegre ed estroverse della città non la potrai più incontrare per queste strade. E ti attanaglia un senso di tristezza che non puoi controllare! Ciao cara amica…tu saprai rendere ancora migliore il posto dove andrai.”

Questo uno dei numerosissimi messaggi dedicati a Francesca apparso sui social, scritto da Alfonso De Angelis.

E ancora “Stasera è pieno di post dedicati a te… A me sembra di vederti ancora arrivare con la bici fin dentro la sala!, le scrive Noemi Verduci.

Impossibile riepilogare tutti i messaggi, anche perchè grazie alle numerose esperienze in campo artistico (abbinate a una solarità incontenibile), Francesca era conosciuta e apprezzata dalla stragrande maggioranza dei giovani di Reggio Calabria e dintorni. Per questo motivo il prossimo 20 ottobre è stato organizzato il ‘Francesca Comito Day‘ presso l‘ ‘Havana‘ di Reggio Calabria, un modo per ricordare l’artista reggina e allo stesso tempo raccogliere fondi da destinare all‘Hospice “Via delle stelle”.

“…amica mia,per te che ora stai viaggiando verso l’inizio della vera vita,la vita eterna quella fatta solo d’amore e lasci noi ancora qui in questo mondo contorto a fare la nostra esperienza terrena… Ti auguro un BUON VIAGGIO verso la LUCE ETERNA …il dolce pensiero dedicatole da Enzino ‘Y‘ Barbaro.”

Lacrime virtuali che si mescolano a quelle reali, con la stessa sincerità. Fa male quando la vita vola via quando ancora tante pagine erano da sfogliare. Fa ancora più male quando scappa da un‘espressione cosi sentita, cosi intensa, da una cosi vera definizione di vita stessa…